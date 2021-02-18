Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu öğreniyor! Sadakatsiz'de Asya Volkan'ı affedecek mi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 17 Şubat Çarşamba akşamı 18. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde annesinden babasının Haluk olduğunu öğrenen Selçuk, Haluk'un kapısına dayanarak gerçeği açıkladı. Sadakatsiz'in 24 Şubat'ta ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

HALUK'UN SIRRINI ÖĞRENEN GÖNÜL YIKILIYOR!

Sadakatsiz 19. bölüm fragmanına Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor.

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir. Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

DERİN VE VOLKAN'IN EVLİLİĞİ ÇATLIYOR!

Sadakatsiz 17 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan ve Derin birbirine giriyor. İkili arasında çıkan tartışma bir anda seslerin yükselmesiyle kavgaya dönüşüyor. Derin, Volkan'ın sürekli ortadan kaybolmasına ve onunla ilgilenmemesine tepki gösteriyor. Derin'in bu baskılarından çok sıkılan Volkan ise artık bu durumlardan çok sıkıldığını ve onu rahat bırakmasını söylüyor. Derin ve Volkan aşkı yerini büyük kavgalara ve gerginliklere bırakıyor. Peki bu kavgalar son bulacak mı, yoksa Volkan Derin'i de mi terk edecek?