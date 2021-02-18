Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu öğreniyor! Sadakatsiz'de Asya Volkan'ı affedecek mi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 17 Şubat Çarşamba akşamı 18. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde annesinden babasının Haluk olduğunu öğrenen Selçuk, Haluk'un kapısına dayanarak gerçeği açıkladı. Sadakatsiz'in 24 Şubat'ta ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
Sadakatsiz 19. bölüm fragmanına Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor.
Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir. Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?
Sadakatsiz 17 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan ve Derin birbirine giriyor. İkili arasında çıkan tartışma bir anda seslerin yükselmesiyle kavgaya dönüşüyor. Derin, Volkan'ın sürekli ortadan kaybolmasına ve onunla ilgilenmemesine tepki gösteriyor. Derin'in bu baskılarından çok sıkılan Volkan ise artık bu durumlardan çok sıkıldığını ve onu rahat bırakmasını söylüyor. Derin ve Volkan aşkı yerini büyük kavgalara ve gerginliklere bırakıyor. Peki bu kavgalar son bulacak mı, yoksa Volkan Derin'i de mi terk edecek?
Asya'nın dönmesiyle daha da hırslanan Derin, bu defa başka bir yol deniyor. Asya'yı rezil etmek için onu geçmişinden vurmayı seçiyor. Vakıftaki toplantı sırasında Asya gider gitmez, arkasından konuşmaya başlıyor. Volkan'a hala takıntılı olduğunu, geçmişinde annesinin babasını öldürdüğünü ve intihar ettiğine kadar tüm sırlarını bir bir ortaya döküyor. Derin'in anlattıkları herkesi çok şaşırtıyor. Asya'nın canını bu şekilde yakmaya çalışan Derin, bu hamlesiyle amacına ulaşabilecek mi? Asya bu konuşulanları duyunca ne yapacak?
Derin'le evde yaşanan büyük kavgadan sonra kendini dışarı atan Volkan, şok bir hamle yapıyor. Yaptıklarından pişman olan ve Asya'yla yeniden birlikte olmak isteyen Volkan, söyledikleriyle şoke ediyor. Bu olanları şaşkınlıkla izleyen Asya ise dik duruşundan ödün vermiyor. Volkan bu uzaklığa daha fazla dayanamıyor ve Asya'ya doğru yaklaşıyor. Bu tehlikeli yakınlaşma sonun başlangıcı mı olacak? Volkan, Asya'ya dönecek mi? Asya, onun duygularına karşılık verip, yeniden affedecek mi?
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