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Anne olan Özge Özder, Sadakatsiz dizisine ara verdi!

17.02.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Anne olan Özge Özder, Sadakatsiz dizisine ara verdi!

Kanal D’nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Sadakatsiz” dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder doğum nedeniyle diziye kısa bir ara verdi.

Son set gününde oyuncu arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve ekip ile objektiflere gülümseyen Özge Özder, Luna adını verdiği kızını geçtiğimiz hafta dünyaya getirmişti. Kızıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen Özge Özder, Sadakatsiz dizisine bir süre ara verdi.

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’de, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

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Ünlü oyuncu Özge Özder anne oldu! Güzel haberi Instagram'dan duyurduÜnlü oyuncu Özge Özder anne oldu! Güzel haberi Instagram'dan duyurdu

Kadroda usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Kenan Ece, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık, Selin Aydınlıoğlu da yer alıyor.

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