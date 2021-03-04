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Sadakatsiz 20. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Selçuk, Haluk'un oğlu olduğunu herkese açıkladı: Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik

04.03.2021 02:18 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 20. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümünde Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasına dayanamayan Volkan yine garip hareketler yaptı. Volkan, eşi Derin'in butiğinin açılışında Asya'nın karşısına bu defa tuvalette çıktı. Derin ise Volkan'ı Asya'nın yanında yakaladı. Sadakatsiz'de Haluk'un oğlu olduğunu öğrenen Selçuk ise herkesi şoke eden bir hamle yaptı. Selçuk, butik açılışında herkese Haluk'un oğlu olduğunu açıkladı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 3 Mart Çarşamba akşamı 20. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz dizisine son bölümde ünlü oyuncu Ali İl de katıldı. Ali İl dizide Derin'in annesi Gönül'ün kardeşi Komiser Melih karakterine hayat vermeye başladı.

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VOLKAN ASYA'NIN PEŞİNİ BIRAKMADI!

Sadakatsiz'in 3 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Volkan, Asya'nın Sinan'la görüşmelerini iyiden iyiye kıskanmaya başladı. Bu duruma tahammül edemeyen Volkan, soluğu Asya'nın evinde aldı ve onu uyardı. Bir oğlunun olduğunu ve ona göre davranması gerektiğini söyledi. Volkan'ın saçmalıklarına dayanamayan Asya ise onu evden kovdu.

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Ancak deliye dönen Volkan, Asya'yı bu defa Derin'in butiğinin açılışında köşeye sıkıştırdı. Asya'nın ardından tuvalete giren ve kapıyı da kitleyen Volkan'ın ardından gelen Derin, eşinin bağırmalarını duydu. Derin, Volkan'ı yine Asya'nın yanında yakaladı.

HALUK, HİCRAN VE SELÇUK SIRRINI ÖĞRENİNCE YIKILDI

Haluk'la buluşan Hicran onunla son bir konuşma yaptı. Haluk, Hicran'dan yaptıklarının hesabını sormaya kalktı. Ancak kendisinin ölmek üzere olduğunu söyleyen Hicran, oğulları Selçuk'u babası Haluk'a emanet etti. O sırada restorana gelen Selçuk ise Haluk ve Hicran'ı baş başa görünce deliye döndü.

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SELÇUK, HALUK'UN OĞLU OLDUĞUNU HERKESE AÇIKLADI

Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde ise Selçuk, aynı zamanda kardeşi de olan Derin'in mağaza açılışına gitti. Burada alkol de alan Selçuk, Haluk'a giderek bilenmeye başladı.

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Selçuk'u orada gören Haluk ise onu kenara çekip konuştu ve ailesinden uzak durmasını söyledi.

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Buna daha çok bozulan Selçuk, rahat durmuyor ve hamlesini yaptı. Açılışta aile fotoğrafı çekilirken, Selçuk dayanamadı ve herkesin içinde Haluk'un oğlu olduğunu itiraf etti.

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