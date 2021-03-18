Sadakatsiz 22. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Derin, Volkan'ı Asya ile yakaladı: Boşanmak istediğimi söyleyeceğim!

Sadakatsiz son böümde Asya'nın evine gelen Volkan, bir anda eski günlere döndü. Ali'nin çizim ödevi için gelen ancak Asya'dan gözünü alamayan Volkan, ona her baktığında onunla olan günlerine özlem duydu. Ali ise anne ve babasını yeniden bir arada görünce çok mutlu oldu. Ali'nin zorlamasıyla üçlü önce birlikte yedi ardından ise hep birlikte oyun oynadı.

Sadakatsiz'in 17 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Sinan'ın yeni sergisinde yer alacak olan Asya'nın fotoğrafı çalındı. Bu durumu Volkan'ın yapmış olabileceğinden şüphelenen Sinan, Asya'yla konuştu. Volkan ise bu olayla bir ilgisi olmadığını söylese de Asya'yı ve Sinan'ı buna ikna edemedi. Ancak çalınan fotoğraf, Volkan'ın siparişi olarak Derin'e gönderildi.

Bu tablonun bozulmamasını isteyen Volkan ise Asya'yı kendisini affetmesi için ikna etmeye çalıştı.

"DERİN'E BOŞANMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM"

Volkan'la arası epeyce gerilen Derin, beklenmedik gelişmelerle üst üste yüzleşmek zorunda kalıyor. Gönül'ün telefonunda Asya'nın gönderdiği videoyu gören Derin, yıkıldı.

Volkan'ın Asya'nın evinde olması ve onunla vakit geçirmesine dayanamayan Derin, bu videonun hesabını sormaya gitti. Ancak gider gitmez Volkan ve Asya arasındaki konuşmalara şahit oldu. Asya'nın evden uzaklaştırmak istediği Volkan, " "Derin yüzünden böyle davranıyorsun. Çok güzel bir akşamdı. Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" dedi. O sırada bahçede olan ve ikili gören Derin, Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini duyunca hayatının şokunu yaşadı.

SELÇUK BABALIK DAVASI AÇIYOR!

Sadakatsiz son bölümde Gönül, Hicran'ın kaldığı yere giderek onun bu şehirden ayrılmasını ve bir daha dönmemesini istedi. Gönül'ü Hicran'ın yanında gören Selçuk, duruma müdahil oldu. Annesini artık onlardan birinin rahatsız etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bununla da yetinmeyen Selçuk, Haluk'un da yanına gitti. Şimdiye dek hem annesine hem de ona yaşattıklarının bedelini ödeteceğini ve ona babalık davası açacağını söyledi.