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Sadakatsiz 22. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Derin, Volkan'ı Asya ile yakaladı: Boşanmak istediğimi söyleyeceğim!

18.03.2021 00:43 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 22. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümde Derin üst üste iki büyük darbe yaşadı. Asya'nın gizli çektiği Volkan'ın videosunu annesinin telefonunda gören Derin büyük şok yaşadı. Volkan'ın Asya'nın yanında olduğunu anlayan Derin, Asya'nın evine gidince bir darbe daha aldı. Asya'ya itiraflarda bulunan Volkan'ın "Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" sözlerini duyan Derin büyük bir şok yaşadı. Sadakatsiz son bölümüyle sosyal medyayı da salladı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 17 Mart Çarşamba akşamı 22. yeni bölümüyle ekrana geldi.
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ASYA'NIN FOTOĞRAFI ÇALINDI!

Sadakatsiz'in 17 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Sinan'ın yeni sergisinde yer alacak olan Asya'nın fotoğrafı çalındı. Bu durumu Volkan'ın yapmış olabileceğinden şüphelenen Sinan, Asya'yla konuştu. Volkan ise bu olayla bir ilgisi olmadığını söylese de Asya'yı ve Sinan'ı buna ikna edemedi. Ancak çalınan fotoğraf, Volkan'ın siparişi olarak Derin'e gönderildi.

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Asya'nın fotoğrafını gören Derin, Volkan'la kavga etti. Fotoğrafı galeriden kimin çalıp Derin'e gönderdiği ise ortaya çıkmadı.
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VOLKAN, ASYA VE ALİ ESKİ GÜNLERE DÖNDÜ!

Sadakatsiz son böümde Asya'nın evine gelen Volkan, bir anda eski günlere döndü. Ali'nin çizim ödevi için gelen ancak Asya'dan gözünü alamayan Volkan, ona her baktığında onunla olan günlerine özlem duydu.
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Ali ise anne ve babasını yeniden bir arada görünce çok mutlu oldu. Ali'nin zorlamasıyla üçlü önce birlikte yedi ardından ise hep birlikte oyun oynadı.
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Bu tablonun bozulmamasını isteyen Volkan ise Asya'yı kendisini affetmesi için ikna etmeye çalıştı.

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"DERİN'E BOŞANMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM"

Volkan'la arası epeyce gerilen Derin, beklenmedik gelişmelerle üst üste yüzleşmek zorunda kalıyor. Gönül'ün telefonunda Asya'nın gönderdiği videoyu gören Derin, yıkıldı.

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Volkan'ın Asya'nın evinde olması ve onunla vakit geçirmesine dayanamayan Derin, bu videonun hesabını sormaya gitti. Ancak gider gitmez Volkan ve Asya arasındaki konuşmalara şahit oldu. Asya'nın evden uzaklaştırmak istediği Volkan, " "Derin yüzünden böyle davranıyorsun. Çok güzel bir akşamdı. Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" dedi. O sırada bahçede olan ve ikili gören Derin, Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini duyunca hayatının şokunu yaşadı.

SELÇUK BABALIK DAVASI AÇIYOR!

Sadakatsiz son bölümde Gönül, Hicran'ın kaldığı yere giderek onun bu şehirden ayrılmasını ve bir daha dönmemesini istedi. Gönül'ü Hicran'ın yanında gören Selçuk, duruma müdahil oldu. Annesini artık onlardan birinin rahatsız etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bununla da yetinmeyen Selçuk, Haluk'un da yanına gitti. Şimdiye dek hem annesine hem de ona yaşattıklarının bedelini ödeteceğini ve ona babalık davası açacağını söyledi.

Selçuk, annesi ve kendisine yapılanlar karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Hakkını aramaya karar veren Selçuk, bu konuda Asya'dan yardım istedi. Selçuk babalık davası açacağını ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini Asya'ya sordu. Asya onu bir avukata yönlendirdi ve kısa süre sonra haber Haluk'a gitti. Bu haber üzerine ise Haluk ve Gönül birbirine düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz dizisi son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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