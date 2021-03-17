Sadakatsiz'de Derya'ya ne oldu? Özge Özder Sadakatsiz dizisine ne zaman geri dönecek?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen gibi ünlü isimleri buluşturan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder, Şubat ayında kızı Luna’yı kucağına aldı.

Doğuma birkaç gün kala bir süreliğine setteki arkadaşlarıyla vedalaşan Özge Özder, daha önce verdiği bir röportajda doğumdan kısa bir süre sonra sete dönüş yapacağını açıklamıştı. Derya’nın Sadakatsiz dizisine ne zaman döneceği belli oldu.

Medyapım imzalı diziye 1 ay önce doğum nedeniyle ara veren Özge Özder ekibe geri dönüyor. Özder 23. bölümden itibaren Sadakatsiz'de hayat verdiği Derya karakterini canlandırmaya devam edecek. Özder kızına Eva Luna ismini vermişti.

