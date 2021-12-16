Sadakatsiz 43. son bölüm final sahnesinde Asya ve Leyla kavgası! Yaralanan Asya ve Leyla'ya ne olacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 43. bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi.

ASYA'YI KİM KURTARDI?

Sadakatsiz'in 15 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümüne Asya ve Leyla arasında kavga damga vurdu. Leyla, Asya'yı yaraladı. Ancak Leyla da başka biri tarafından yaralandı. Leyla ve Asya'nın yerde yattığını gören Derin ise koşarak yanlarına geldi. Derin, Asya'ya yardım etmeye çalıştı.

İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Sadakatsiz'de Leyla'nın ihanet görüntüleri basına sızdırıldı. Aras, bu görüntüleri yayarak boşanma davasında delil olarak sunacağını söyledi ve Leyla'yı herkese rezil etti.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali ve Volkan’ın Aras’ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur.



Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla’nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır.



Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?





