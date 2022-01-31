MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 47. yeni bölüm fragmanı! Volkan'dan Aras'a Ali dayağı! "Oğluma kaldırdığın o eli kırarım"

Sadakatsiz 47. yeni bölüm fragmanı! Volkan'dan Aras'a Ali dayağı! "Oğluma kaldırdığın o eli kırarım"

31.01.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisi ekrana verdiği bir haftalık aranın ardından 47. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Volkan, oğlu Ali'yi dövdüğünü iddia ettiği Aras'a yumruk atıyor. Volkan'ın "Oğluma kaldırdığın o eli kırmaz mıyım" sözleri dikkat çekiyor. Volkan'ın Ali ve Aras hakkındaki sözlerini duyan Asya ise büyük bir şok yaşıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 47. bölümüyle 2 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

VOLKAN ARAS'A YUMRUK ATIYOR

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, kazadan sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin, Volkan ve Asya arasındaki yakınlaşmalar karşısında duramadı ve Aras'ı doldurmaya başladı. Volkan'ın Ali için Asya'nın evinde kalacağını Aras'a söyleyerek bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Aras, Derin'in söyledikleriyle allak bullak oldu.

61e54d79445395371ca0d5da

Asya, Volkan'ın onun evini izlediğinden şüphelenince ve ona bir oyun oynadı. Volkan'ı denemek için bir telefon konuşması yapan Asya, onun tavırlarından sonra izlendiğinden emin oldu ve bu durumu Aras'la paylaştı.

61e54d7a445395371ca0d5f3

Aras ise Volkan'ın evini alarak Asya'nın başındaki dertten kurtulmasını istedi. Bu yüzden de Volkan'ın satılığa çıkardığı evi satın alma kararı aldı.

61e54e6b445395371ca0d60e

Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!

ARAS ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

Aras sonunda öfke patlaması yaşadı. Olanlar karşısında sinirleri iyice yıpranan Aras, soluğu Volkan'ın kapısında aldı. Asya'nın evini izlediğini de duyunca hepten deliren Aras, kimsenin bilmediği bir yönüyle herkesi tanıştırdı.

61e54d7a445395371ca0d5ea

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Baba dizisi konusu nedir? Baba dizisi konusu nedir?
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da mutlu son! Gomis ile anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da mutlu son! Gomis ile anlaşma sağlandı...

''Seninle seks yapmak istemiyorum'' Manchester United forması giyen Mason Greenwood'a şiddet ve cinsel istismar suçlaması!

''Seninle seks yapmak istemiyorum'' Manchester United forması giyen Mason Greenwood'a şiddet ve cinsel istismar suçlaması!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.