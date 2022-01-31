Sadakatsiz 47. yeni bölüm fragmanı! Volkan'dan Aras'a Ali dayağı! "Oğluma kaldırdığın o eli kırarım"

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 47. bölümüyle 2 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

VOLKAN ARAS'A YUMRUK ATIYOR

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, kazadan sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin, Volkan ve Asya arasındaki yakınlaşmalar karşısında duramadı ve Aras'ı doldurmaya başladı. Volkan'ın Ali için Asya'nın evinde kalacağını Aras'a söyleyerek bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Aras, Derin'in söyledikleriyle allak bullak oldu.

Asya, Volkan'ın onun evini izlediğinden şüphelenince ve ona bir oyun oynadı. Volkan'ı denemek için bir telefon konuşması yapan Asya, onun tavırlarından sonra izlendiğinden emin oldu ve bu durumu Aras'la paylaştı.

Aras ise Volkan'ın evini alarak Asya'nın başındaki dertten kurtulmasını istedi. Bu yüzden de Volkan'ın satılığa çıkardığı evi satın alma kararı aldı.

ARAS ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

Aras sonunda öfke patlaması yaşadı. Olanlar karşısında sinirleri iyice yıpranan Aras, soluğu Volkan'ın kapısında aldı. Asya'nın evini izlediğini de duyunca hepten deliren Aras, kimsenin bilmediği bir yönüyle herkesi tanıştırdı.



