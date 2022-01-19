MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!

Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!

19.01.2022 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya rolünü canlandıran Cansu Dere koronavirüse yakalandı. Cansu Dere evinde karantinaya girerken, dizinin çekimleri ise ünlü oyuncu olmadan devam edecek.

Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, iki haftalık aranın ardından 46. bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

CANSU DERE'NİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere’nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

61e54d7b445395371ca0d5fa

TV100'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere’nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

61e54d79445395371ca0d5de

YENİ BÖLÜM YAYININI ETKİLEMEYECEK

Dizinin Asya’sı Cansu Dere’nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya’lı sahnelere başlayacak.

61e54d79445395371ca0d5da

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

61e54d7a445395371ca0d5e7

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

61e54d7b445395371ca0d5ff

Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.

61e54d7b445395371ca0d604
Kaza sonrası Ali ve İpek’in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Camdaki Kız'da Sedat'a Cana darbesi!Camdaki Kız'da Sedat'a Cana darbesi!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Bakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecek

Bakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecek

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Zincir marketlere 2,7 milyarlık cezanın gerekçesi açıklandı

Zincir marketlere 2,7 milyarlık cezanın gerekçesi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.