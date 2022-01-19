Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, iki haftalık aranın ardından 46. bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

CANSU DERE'NİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere’nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

TV100'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere’nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

YENİ BÖLÜM YAYININI ETKİLEMEYECEK

Dizinin Asya’sı Cansu Dere’nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya’lı sahnelere başlayacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.



Kaza sonrası Ali ve İpek’in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?



