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Sadakatsiz 5. son bölüme Asya ve Mert'in aldatma sahnesi damga vurdu! Sadakatsiz dizisi sosyal medyayı salladı

05.11.2020 01:11 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi 4. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde, Derin'in yanına yerleştirdiği Nil sayesinde, Volkan'la ilgili gerçekleri duyan Asya, Mert'in intikam teklifini kabul etti. Asya, otel odasında kendisini bekleyen Mert'in yanına gitti. Asya'nın intikam için eşi Volkan'ın arkadaşı Mert'le birlikte olması sosyal medyada da gündem oldu. İşte Sadakatsiz dizisine damga vuran aldatma sahnesi.

Sadakatsiz dizisi 4 Kasım Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın en yakın arkadaşı Mert, Asya'yla buluştu ve kendisinden hoşlandığını açıkladı. Mert, "Volkan'dan intikam almana yardımcı olabilirim" diyerek otel odasının kartını Asya'ya verdi.
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Nil ile konuşan Derin'in "Volkan eşiyle yıllardır ilişkisi yok. Ona acıdığı için çok nadir birlikte oluyorlarmış" sözlerini duyan Asya yıkıldı. Asya, Mert'in intikam teklifini kabul etti ve otele gitti. Mert ve Asya birlikte olduktan sonra ise, Asya eşiyle ilgili şirket bilgilerini istedi.
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SOSYAL MEDYAYA CANSU DERE VE SADAKATSİZ DAMGA VURDU!

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın kendisini aldatan eşi Volkan'dan intikam için Mert'le birlikte olması, sosyal medyada da çok konuşuldu.

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SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 11 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor.

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Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek.

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Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor.

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Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

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