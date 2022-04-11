Sadakatsiz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan gerçeğini Derin öğreniyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 56. bölümüyle 13 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin’in itirafından sonra Volkan’ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir.

Volkan’a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya’ya gider.

Parçaları birleştiren Volkan Derya’dan şüphelenirken, arada kalan Derya’nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan’ı ikna etmeye kararlı olan Asya’nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan’ı gören kişi kimdir?



