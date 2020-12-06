Sadakatsiz 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de yıllar sonra geri dönen Volkan'dan Asya'yı şaşırtan sözler

Sadakatsiz dizisinin 9 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 9. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde 2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır.

Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.

Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir?



Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?



