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Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt buluştu

16.11.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisiyle ekranda olan Berkay Ateş ve voleybolcu Ebrar Karakurt bir etkinlikte buluştu. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt buluştu

Sadakatsiz dizisinde Aras rolüyle dikkat çeken Berkay Ateş sosyal medyayı da aktif kullanan bir oyuncu. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ateş bir etkinlikte voleybolcu Ebrar Karakurt ile buluştu.

Türkiye'de yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt İtalya'da forma giyiyor. Ebrar geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi. Kız arkadaşıyla İstanbul'a geldiğini "Kral İstanbul'da" notuyla duyuran Ebrar Karakurt ayağının tozuyla da bir etkinliğe katıldı.

Ekran Alıntısı

Ebrar Karakurt katıldığı etkinlikte Milli takımdan arkadaşlarıyla da hasret giderdi. Karakurt, Güven Murat Akpınar ve Berkay Ateş'li pozuyla da geceyi bitirdi.

Ünlü oyuncularla poz veren Karakurt'a beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Ebrar Karakurt
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