Sadakatsiz dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Ali annesi Asya'yı terk ediyor!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık yüzünden başı belaya girer. Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gider. Ancak Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşacağını söyleyince Asya şaşkına döner. Kapı çalar ve Asya, Derin ile Ali'yi görür. Peki Asya ne yapacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır.

Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

Nil’in Selçuk’la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.



