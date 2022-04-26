Sadakatsiz dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

SADAKATSİZ'İN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonu ekrana veda ediyor. Kanal D’yi aylarca zirveye taşıyan dizinin final bölüm sayısı merak konusuydu.

Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

Bu plana göre sevilen proje 60. bölümünde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan “Sadakatsiz”in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.

