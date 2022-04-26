MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sadakatsiz dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

26.04.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Sadakatsiz dizisinin final tarihi belli oldu. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz mayıs sonunda ekranlara veda ediyor.

Sadakatsiz dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

SADAKATSİZ'İN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonu ekrana veda ediyor. Kanal D’yi aylarca zirveye taşıyan dizinin final bölüm sayısı merak konusuydu.

6255347644539543d4b4750d

Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

6255347744539543d4b4751e

Bu plana göre sevilen proje 60. bölümünde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan “Sadakatsiz”in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masumlar Apartmanı final tarihi belli oldu mu?Masumlar Apartmanı final tarihi belli oldu mu?
Seda Sayan evlendi! Öpüşme anları paylaşıldıSeda Sayan evlendi! Öpüşme anları paylaşıldı
Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurduYakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.