Sadakatsiz dizisi neden final yaptı? Sadakatsiz dizisinde Derin öldü mü, intihar mı etti?

Sadakatsiz dizisinde final bölümünde kimin öleceği merak ediliyordu. Sadakatsiz final bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümüne mezarlık sahnesi damga vurdu. Peki Sadakatsiz Derin öldü mü?

SADAKATSİZ'DE KİM ÖLDÜ?

Sadakatsiz dizisinin final fragmanı izleyicileri meraklandırmıştı. Dizi uzun süren bir yayın dönemi sonrası final kararı almıştı. Final fragmanında ise Asya, 'Bu beni içine zorla çektikleri üç kişilik bir savaştı. Hepimiz her cephede canımız pahasına mücadele verdik. Bazen çocuğumuz için, bazen aşk için, bazen de yalnızca huzurla yaşayabilmek için verdik bu mücadeleyi. Ve günün sonunda birimiz bu savaşı tüm cephelerde kaybetti.' ifadelerini kullanmıştı.

Yayınlanan final bölümü ile Sadakatsiz dizisinde kimin öleceği netlik kazandı.

SADAKATSİZ FİNALİNDE NE OLDU?

'Sadakatsiz’in final bölümünde; Volkan’ın kendisinden ayrılmak istediğini söyledikten sonra tutuklanmasıyla şoke olan Derin, öfkesini annesine yansıttı. Kızına iyice sinirlenen Gönül, “Senden utanıyorum. Adam, Asya’yı seviyorum diyor anlamıyor musun?" dedi. Bu arada ceketini ve çantasını alan Derin, evden çıkınca; kızının Volkan’a gideceğini sanan Gönül, “Eğer gidersen seni affetmem” dedi. Derin de ona, "Ben de seni affetmeyeceğim" diye karşılık verdi.

Bir hışım evden çıkan ve sağlıklı düşünemeyen Derin, yolda giderken Asya’yı aradı. Ona uçurumdan düştükleri gün her şeyin bitmesi gerektiğini söyleyen Derin, yarım bıraktığı işi tamamlayacağını ve oraya Volkan’a kavuşmaya gideceğini söyledi. Derin’in kendisine bir şey yapmasından korkan Asya ise daha önce birlikte kaza yaptıkları uçuruma doğru gitti. Aynı anlarda Derin’in; Volkan’ın peşinden gelmediğini anlayan Onur, Asya’yı arayarak onların yanına gitti. Derin’i atlamak üzereyken bulan Asya, onu vazgeçirmeye çalışırken Volkan’ın ikisini de sevmediğini söyledi. Ona inanmayan ve Volkan’a kavuşacağını söyleyen Derin, Asya; kızı Zeynep'in adını söyleyince geri adım attı. Yaptığı hamleyle Derin’i yanına çeken Asya, bunların geçeceğini ifade ederek ona sarıldı. Sonrasında Onur ve Asya, Derin'i hastaneye götürdü. Doktor, Gönül Hanım'a yaşadıklarının ardından şoka giren Derin'in bir klinikte tedavi olmasının uygun olduğunu söyledi.

Buna oldukça Gönül, Onur'un "Derin'i Asya kurtardı. Daha önce de kurtarmış galiba, Derin kendi söyledi" demesiyle şoke oldu. Duydukları sonrası Gönül'ün teşekkür edip, özür dilediği Asya; "Kimseyi ölüme terk edemem, Haluk Bey'in fenalaştığını da görmedim. Ayrıca Volkan, Ali için yaptığımız birikimi kızınızla harcamıştı. Yoksa ne ben ne de oğlum paranızın peşinde değiliz" dedi.

DİZİDE 20 YIL SONRA NELER OLDU?

Ardından dizide zaman atlaması yaşandı ve bütün olanların ardından üç ay geçtikten sonra Derin ve Onur birlikte ve mutlu görünürken; Asya da İngiltere'ye oğlu Ali'nin yanına gitti. Bu arada Kadir de Derya'nın yanına geldi. Bebek heyecanı yaşayan Nil ve Selçuk ise kızları olacağını öğrendi. Herkesin aksine iyice perişan olan Volkan, Asya'nın sattığı eve bakarken göründü. Son sahnede ise yaşanan 20 yıllık zaman atlaması sonrası, büyüyen Ali ve Zeynep, babaları Volkan'ın mezarı başında olup biteni konuştu. Dizide ölen kişi Volkan oldu.



