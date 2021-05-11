Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Bennu Yıldırımlar kadroya katıldı

Yaprak Dökümü, Kadın ve son olarak Exxen’de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde rol alan deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

BBC yapımı Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs haberleriyle sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Burak Sergen’in tedavisinin devam ediyor oluşu senaristleri yeni arayışlara itti.

Senaryosunda değişikliğe gidilecek olan Sadakatsiz dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar’ın nasıl bir hikayeyle diziye dahil olacağı belirsizliğini koruyor.

