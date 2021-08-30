Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen süper mini elbisesiyle poz verdi

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in baş rollerinde yer aldığı Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz’in çekimleri başladı. Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonu 15 eylül tarihinde ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, 3 aylık aradan sonra sete dönüş yaptı. Instagram hesabından dizideki mağazasından paylaşımda bulunan oyuncu, elinde Türk kahvesi fincanıyla verdiği pozunu paylaşarak, ‘Mağazamı ziyarete geldim. Çok özlemedik mi ama?’ yazdı.

Takipçileri ile bu heyecanını paylaşan Melis Sezen’in fotoğrafının altına hayranları, ‘Hem de çok özledik’ yorumunu yaptılar.



