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Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! O engele takıldı

02.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! O engele takıldı

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin hayranlarını üzen haber geldi. Dizi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.

Çarşamba akşamları sevenleriyle buluşan 'Sadakatsiz' dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.

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Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya'dan boşanan Volkan'ın şaşırtan değişimi!Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya'dan boşanan Volkan'ın şaşırtan değişimi!

Dizinin 9. bölümünün yayınlanmayacağının açıklanmasının ardından dizinin hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Dizinin 9. bölüm fragmanı dün akşam yayınlanmıştı. Dizinin takipçileri kanal yönetime, "1 günde ne değişti?" diye sordu.

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