Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de sergilediği oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun yazdan kalma fotoğrafına, ''Muhteşem güzellik'' ve ''Ne kadar şahanesiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

Sıla, Ezel ve Şahsiyet gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

2000 yılında Miss Turkey'de 3. olan Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi'nde Arkeoloji okurken, eğitim hayatını yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başlamıştı. Dere, ekran kariyerine 2004 yılında yer aldığı Metro Palas dizisiyle adım attı.

Selanik kökenli bir anne ve Bulgaristan kökenli bir babanın kızı olan 41 yaşındaki Cansu Dere, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.



