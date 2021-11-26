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  4. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!

26.11.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya' karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Cansu Dere, Instagram hesabından paylaştığı tatil pozuyla kendine hayran bıraktı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de sergilediği oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun yazdan kalma fotoğrafına, ''Muhteşem güzellik'' ve ''Ne kadar şahanesiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

Sıla, Ezel ve Şahsiyet gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!

2000 yılında Miss Turkey'de 3. olan Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi'nde Arkeoloji okurken, eğitim hayatını yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başlamıştı. Dere, ekran kariyerine 2004 yılında yer aldığı Metro Palas dizisiyle adım attı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!

Selanik kökenli bir anne ve Bulgaristan kökenli bir babanın kızı olan 41 yaşındaki Cansu Dere, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mayolu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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