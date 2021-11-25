Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye İspanya’dan ödül

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla ünü ülke sınırlarını bir kez daha aşan Cansı Dere, rol aldığı dizilerle İspanyol kamuoyunda gördüğü ilgi nedeniyle bireysel başarı ödülüne layık görüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere, Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler düzenleyen Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödülle layık görüldü.

CANSU DERE, MADRİD YOLCUSU

Güzel oyuncu 1 Aralık’ta Madrid’deki Four Seasons Otel’de yapılacak olan törene katılacak. Cansu Dere’ye özellikle “Anne”, “Sıla” ve “Sadakatsiz” dizilerindeki rolüyle İspanyol kamuoyunda büyük çapta tanınması ve beğeni toplaması nedeniyle ödül verildiği açıklandı.

