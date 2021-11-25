MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye İspanya’dan ödül

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye İspanya’dan ödül

25.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle hem bu sezona hem de geçtiğimiz sezona damga vuran Cansu Dere, İspanyol kamuoyunda gördüğü ilgi nedeniyle bireysel başarı ödülüne layık görüldü.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye İspanya’dan ödül

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla ünü ülke sınırlarını bir kez daha aşan Cansı Dere, rol aldığı dizilerle İspanyol kamuoyunda gördüğü ilgi nedeniyle bireysel başarı ödülüne layık görüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere, Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler düzenleyen Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödülle layık görüldü.

CANSU DERE, MADRİD YOLCUSU

Güzel oyuncu 1 Aralık’ta Madrid’deki Four Seasons Otel’de yapılacak olan törene katılacak. Cansu Dere’ye özellikle “Anne”, “Sıla” ve “Sadakatsiz” dizilerindeki rolüyle İspanyol kamuoyunda büyük çapta tanınması ve beğeni toplaması nedeniyle ödül verildiği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Ünlü modelden eşiyle birlikte olan Tuba Ünsal’a: O tam bir crazy!Ünlü modelden eşiyle birlikte olan Tuba Ünsal’a: O tam bir crazy!
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.