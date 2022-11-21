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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen annesini paylaştı!

21.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan Melis Sezen annesi Nursel Sezen'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Anne-kız fotoğraflarını yayınlayan oyuncuya beğeni yağdı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen annesini paylaştı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Günlük hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşayan oyuncu, bu kez annesi Nursel Sezen'in doğum gününü kutladı.

Anne-kız fotoğraflarını yayınlayan 25 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kalarak "Annesi değil ablası sanki" yorumunu yaptı.

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Melis Sezen

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