Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen annesini paylaştı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Günlük hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşayan oyuncu, bu kez annesi Nursel Sezen'in doğum gününü kutladı.

Anne-kız fotoğraflarını yayınlayan 25 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kalarak "Annesi değil ablası sanki" yorumunu yaptı.

