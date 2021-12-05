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Altın Kelebek Ödülü’nü alan Cüneyt Özdemir: Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese merhaba

05.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek'te En İyi Haber Programı ödülünü alan 5N1K programının yapımcısı ve sunucusu Cüneyt Özdemir'in teşekkür konuşmasındaki esprisi herkesi güldürdü. Ünlü gazeteci konuşmasına "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese merhaba…" sözleriyle başladı.

47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor.

Cüneyt Özdemir'in yapımcısı ve sunucusu olduğu, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programı ise, Altın Kelebek'te En İyi Haber Programı ödülünü aldı. Sahneye çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir ise teşekkür konuşmasına "Çok teşekkürler. Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese merhaba…" sözleriyle başladı. Özdemir'in esprili sözleri salondaki konukları kahkahaya boğdu.

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NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan bir kadın, kendisini aldattığını söylediği kocası ile canlı yayında yüzleşmişti. Canlı yayına bağlanan kocanın rahat tavırları ise sosyal medyada gündem olmuştu. Gülay Pazarlı canlı yayında sinir krizi geçirirken, kocasının ‘Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selamlar’ lafı Twitter’da en çok konuşulan konulardan olmuştu.

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Cüneyt Özdemir Altın Kelebek Ödülleri
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