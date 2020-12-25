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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'Aldatıldım' itirafı

25.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'Aldatıldım' itirafı

Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk olan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen samimi açıklamalar yaptı. Sezen daha önce aldatıldığını itiraf etti.

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin Güçlü karakterini canlandıran Melis Sezen, Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu.

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Başarılı rolüyle yıldızı paylayan Melis Sezen samimi açıklamalar yaptı. Diziden sonra kendisine Derin karakteri sebebiyle mesaj yağdığını söyleyen Sezen gelen tepkilere şaşırmadığını söyledi.

Ekran Alıntısı

ALDATILMA İTİRAFI

Melis Sezen kendisine sorulan "Aldatıldın mı" sorusuna da "Aldatıldım" yanıtını verdi. Sezen "Herkes aldatılmaz mı ya" dedi. "İlk yaşadığımda kendimde bir özgüven sorunu yaşadım" diyen Sezen sonra duygularının sıfırlandığını söyledi.


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