Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız paylaşım! En doğal haliyle paylaştı

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'den makyajsız bir paylaşım geldi. Sezen, önceki gün giydiği ışıltılı elbisesiyle çekildiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

MELİS SEZEN'DEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIM GELDİ!

Ünlü oyuncu bu kez deniz kenarından yakın çekim bir paylaşım yaptı. Makyajsız ve en doğal haliye olduğu görülen Sezen, kahverengi tonlarındaki bikinisiyle poz verdi.

Ünlü oyuncunun yeşillikler içinde uzun ve dekolteli elbisesiyle çekildiği pozlar da oldukça gündem olmuştu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

Sezen, son paylaşımlarıyla da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan tatil fotoğrafları...



