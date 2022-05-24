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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız paylaşım! En doğal haliyle paylaştı

24.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Sezen, dizisinin finalinden sonra soluğu Bali'de almıştı. Tatil anlarını sosyal medyada paylaşan isimden, bu kez makyajsız paylaşım geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız paylaşım! En doğal haliyle paylaştı

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'den makyajsız bir paylaşım geldi. Sezen, önceki gün giydiği ışıltılı elbisesiyle çekildiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

MELİS SEZEN'DEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIM GELDİ!

Ünlü oyuncu bu kez deniz kenarından yakın çekim bir paylaşım yaptı. Makyajsız ve en doğal haliye olduğu görülen Sezen, kahverengi tonlarındaki bikinisiyle poz verdi.

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Ünlü oyuncunun yeşillikler içinde uzun ve dekolteli elbisesiyle çekildiği pozlar da oldukça gündem olmuştu.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

Sezen, son paylaşımlarıyla da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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İşte Melis Sezen'in çok konuşulan tatil fotoğrafları...

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Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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