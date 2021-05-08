Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den nefes kesen pozlar

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündemde. Genç oyuncu dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşıyor.

Melis Sezen, Sadakatsiz’deki Derin rolünden sonra hayran sayısını da çoğalttı. Sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip ediliyor genç oyuncu.

Fotoğrafçı Safa Gülsoy’a verdiği pozları paylaşan oyuncunun hayranları, fotoğraflara bayıldı!

MELİS SEZEN KARİYERİ

1997 doğumlu olan oyuncu, Derin karakteri ile izleyenlerin hafızasına kazındı. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisiyle ekrana geldi. Daha sonra ilk başrolü olan Leke dizisinde oynadı. Ardından Sevgili Geçmiş ve daha sonra da Ya İstiklal Ya Ölüm dizisiyle ekrana geldi.

Melis Sezen, Netflix’in çok ses getiren Fatma dizisinde de kısa ama çok dikkat çekici bir rolle yer aldı. Ayrıca Kovala, Mucize 2 Aşk, Dünya Hali, Bizim İçin Şampiyon ve Tilki Yuvası isimli sinema filmlerinde de rol aldı.

