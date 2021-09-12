Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen'den "Yaz bitmedi" pozu

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisinde öne çıkan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun son paylaştığı mayolu pozları olay olmuştu.

Yazın bittiğine üzüldüğünü her fırsatta dile getiren Sezen şimdi de "Yaz bitmedi" pozu paylaştı.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medyada sıfır makyaj tatil pozunu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" notunu düştü.

