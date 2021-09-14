Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde oynayan Melis Sezen, dizinin yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı.

Yaz sezonunda bir reklam filminde de rol alan Melis Sezen, fırsat buldukça tatil de yaptı.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu son olarak ise beyaz elbisesiyle çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.



Melis Sezen paylaşımına "Kendimi peri gibi hissediyorum" notunu yazdı.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.



