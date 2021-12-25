Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! ''Bunu beğeniyorum çünkü önümde şu an''

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği dekolteli kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Melis Sezen, bu defa siyahlar içinde verdiği ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Sezen'in beğeni yağan paylaşımına ''Bunu beğeniyorum çünkü önümde şu an'' ve ''Kollarımı tutuyorum çünkü havada şu an'' gibi yorumlar yapıldı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'ne layık görülen Melis Sezen, cesur stili ve ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla, sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Sezen'in, ödülü kaldırarak ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleri, magazin basınından günlerce düşmedi.

2016 yılında yer aldığı Arkadaşlar İyidir dizisiyle ekran macerası başlayan Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Silivri doğumlu güzel oyuncu; Siyah İnci, Sevgili Geçmiş, Leke gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle ününe ün katan Sezen'in, Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



