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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! ''Bunu beğeniyorum çünkü önümde şu an''

25.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de hayat verdiği 'Derin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melis Sezen, siyaha büründüğü ateşli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! ''Bunu beğeniyorum çünkü önümde şu an''

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği dekolteli kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Melis Sezen, bu defa siyahlar içinde verdiği ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Sezen'in beğeni yağan paylaşımına ''Bunu beğeniyorum çünkü önümde şu an'' ve ''Kollarımı tutuyorum çünkü havada şu an'' gibi yorumlar yapıldı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Beğeni yağdı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Beğeni yağdı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Beğeni yağdı

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'ne layık görülen Melis Sezen, cesur stili ve ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla, sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Sezen'in, ödülü kaldırarak ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleri, magazin basınından günlerce düşmedi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Ateşli pozlarına yorum yağdı

2016 yılında yer aldığı Arkadaşlar İyidir dizisiyle ekran macerası başlayan Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Ateşli pozlarına yorum yağdı

Silivri doğumlu güzel oyuncu; Siyah İnci, Sevgili Geçmiş, Leke gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Ateşli pozlarına yorum yağdı

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle ününe ün katan Sezen'in, Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Ateşli pozlarına yorum yağdı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen siyahlar içinde poz verdi! Ateşli pozlarına yorum yağdı


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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