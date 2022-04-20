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Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

20.04.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi popüler oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisi, son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Dizide, Melis Sezen'in hayat verdiği Derin'in annesini Gönül'ü oynayan Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

Her hafta reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alan Sadakatsiz dizisi büyük ilgi görüyor. Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner hakkında az bilenen gerçek, duyanları şaşırttı. Gözde Seda Altuner meğer yıllar önce hemen hemen herkesin izlediği o dizide oynamış...

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü BAKIN KİM ÇIKTI

Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

Altuner, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan drama türündeki Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynamış...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

Aradan yıllar geçmesine rağmen halen izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Altuner, Soner'in sevgilisi Bahar'ın ev arkadaşı rolündeydi.

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

Dizide, Soner'in yardımcısı Süleyman'la arasında bir şeyler yaşanıyor.

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

39 yaşındaki Gözde Seda Altuner, Avlu, Paramparça, Eşref Saati gibi dizilerde de oynadı.

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

2005'te yayınlanan Ev Hapsi dizisi ile ilk kamera önündeki tecrübesini edindi.

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Gözde Seda Altuner
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