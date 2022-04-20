Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı! Meğer herkesin izlediği o dizide oynamış...

Her hafta reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alan Sadakatsiz dizisi büyük ilgi görüyor. Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner hakkında az bilenen gerçek, duyanları şaşırttı. Gözde Seda Altuner meğer yıllar önce hemen hemen herkesin izlediği o dizide oynamış...

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü BAKIN KİM ÇIKTI

Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisinde oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Altuner, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan drama türündeki Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynamış...

Aradan yıllar geçmesine rağmen halen izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Altuner, Soner'in sevgilisi Bahar'ın ev arkadaşı rolündeydi.

Dizide, Soner'in yardımcısı Süleyman'la arasında bir şeyler yaşanıyor.

39 yaşındaki Gözde Seda Altuner, Avlu, Paramparça, Eşref Saati gibi dizilerde de oynadı.

2005'te yayınlanan Ev Hapsi dizisi ile ilk kamera önündeki tecrübesini edindi.





