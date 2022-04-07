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Sadakatsiz'in Nazan'ı Name Önal, Hakim dizisine mi dahil oldu?

07.04.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Faruk’un eşi Nazan rolüne hayat veren Name Önal, başarılı oyunculuğuyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmıştı. Sadakatsiz'in Nazan'ı Name Önal ve Erdal Beşikçioğlu'nun pozları sonra herkes "Hakim'e mi dahil oluyorsun?" yorumlarında bulundu.

Sadakatsiz'in Nazan'ı Name Önal, Hakim dizisine mi dahil oldu?

Cansu Dere'nin başrolünde yer alan Sadakatsiz dizisinde Faruk’un eşi Nazan rolüyle öne çıkan oyuncu Name Önal dizideki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplamıştı.

Sadakatsiz'deki sahneleriyle dikkat çeken Name Önal'ın sosyal medyadaki pozları da öne çıkıyor. Son olarak Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren ve Uğur Yücel’in başrolünde olduğu Hakim dizisinin setinde görüntülenen Name Önal'ın pozuna yorum yağdı.

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Name Önal'ı gören takipçiler "Diziye mi dahil oluyorsun?" diye sordu.

Önal'ın henüz dizinin gelecek bölümlerinde olup olmayacağı belli değil.

Name Önal daha önce 7. Koğuştaki Mucize filminde ‘Yarbay Aydın’ karakteriyle beğeni toplayan Yurdaer Okur'un eşi olarak rol almıştı.

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