Sadakatsiz sezon finalinden yeni fragman yayınlandı! Asya ve Derin ölüyor mu?

Kanal D’nin bu sezon en çok konuşulan işlerinden biri olan Sadakatsiz dizisinden beklenen sezon finali bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Sadakatsiz 31. bölüm 3. fragmanında izleyiciler Derin ve Asya’nın korku dolu anlarına tanık oluyor.

Fragmanda Asya'nın Derin'i bir şey gösterme vaadiyle çağırması sonrasında ikilinin araba içerisinde uçurumun kenarında tehlikeli anlar yaşaması akıllarda soru işareti bıraktı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

