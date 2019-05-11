27 metrekare olduğuna bakmayın! Siz bir de içini görün

Ahşap evlerden hoşlanıyor, fotoğraflarına bile bakmak içinizi açıyorsa bu haber sizi bir hayli keyiflendirecek. Hatta küçük metrekareye sahip bir evin bile aslında ne kadar konforlu ve geniş dekore edilebildiğine şahit olacaksınız.

Little Log House Company isimli bir ahşap ev yapan firmanın yaptığı ahşap ev sadeliği ve ihtişamıyla görenleri kendine hayran bıraktırıyor. 27 metre kare olmasına rağmen küçük evlerin, doğru dekorasyon tercihi ile nasıl bir saray yavrusuna dönüştürüldüğünü gözler önüne seren bu şirketin elinden çıkan işler, ahşap evlerin kuzey ülkelerdeki 9. yüzyıldaki mimarisini andırıyor.

Ağaç evin salon tasarımı geniş ve konforlu görünüyor.

Evin içindeki bütün ayrıntılarla nostaljik bir hava verilerek sihirli bir yaşam alanı oluşturulmaya çalışılmış.

Ev alan olarak dar olmasına rağmen sıra dışı tasarımıyla büyük, rahat ve huzur dolu gözüküyor.

Mutfak ise modern dokunuşlara sahip.

Duvar ve tavan işçiliği de müthiş detaylarıyla dikkat çekiyor.

Bir üstteki kattaki güneş görmesi amaçlanmış odalardan gün batımını ve güneşin doğuşunu izleyebilirsiniz.