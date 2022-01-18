Sadece 4 malzeme ile kolayca yapın: Sinop'tan hasuda tatlısı

Kırşehir, Nevşehir gibi üzüm yetişen ve pekmez kaynatılan yörelerde de karşılaşabileceğiniz hasuda tatlısı bir diğer adıyla, "aside tatlısı" yapmak için sadece dört malzemeye ihtiyacınız var. Elbette yaratıcılığınızı kullanabilir ve içeriğini kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilir, üzerini süsleyebilirsiniz. Hasuda tatlısı, özellikle kış aylarında çayın kahvenin yanında çok tercih ediliyor. İçerisinde bulunan pekmez sayesinde tam bir enerji ve demir kaynağı olan Hasuda tatlısını eskilerin, süt veren anneler için hazırladıklarını biliyor muydunuz?

HASUDA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı ılık su

HAZIRLANIŞI