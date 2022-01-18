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Sadece 4 malzeme ile kolayca yapın: Sinop'tan hasuda tatlısı

18.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’in güzel şehri Sinop’tan 4 malzemeli hasuda tatlısı tarifi, oldukça pratik ve son derece lezzetli. Kökeni Osmanlı mutfağından öncesine kadar dayanan Anadolu topraklarının yöresel lezzeti hasuda tatlısının dillere destan tadına, siz de doyamayacaksınız. Şekersiz içeriği sayesinde nispeten daha sağlıklı olan bu tatlımızın tarifine gelin hep birlikte bakalım. Damaklar şenlensin.

Sadece 4 malzeme ile kolayca yapın: Sinop'tan hasuda tatlısı

Kırşehir, Nevşehir gibi üzüm yetişen ve pekmez kaynatılan yörelerde de karşılaşabileceğiniz hasuda tatlısı bir diğer adıyla, "aside tatlısı" yapmak için sadece dört malzemeye ihtiyacınız var. Elbette yaratıcılığınızı kullanabilir ve içeriğini kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilir, üzerini süsleyebilirsiniz. Hasuda tatlısı, özellikle kış aylarında çayın kahvenin yanında çok tercih ediliyor. İçerisinde bulunan pekmez sayesinde tam bir enerji ve demir kaynağı olan Hasuda tatlısını eskilerin, süt veren anneler için hazırladıklarını biliyor muydunuz?

HASUDA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 6 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı pekmez

  • 1 su bardağı ılık su

HAZIRLANIŞI

  • Hasuda tatlısının yapılışı iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağını orta ateşte tavaya koyun.

  • Diğer taraftan ılık suyu cam bir kaseye ya da benzeri bir çırpma kabına koyun.

  • Üzerine 1 su bardağı pekmezi ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla karıştırın.

  • Tereyağı eridikten sonra üzerine yavaşça ellenmiş unu ekleyin.

  • Şimdi unun kokusu çıkana kadar tahta bir kaşık yardımıyla güzelce kavurun.

  • Unun kokusu iyice çıkana kadar kavurmaya devam edin.

  • Şimdi birbiriyle özdeşleşen su ve pekmez karışımını un ve tereyağıyla bir araya getirmeye başlayın.

  • Kavurduğunuz karışımın üzerine pekmezli suyu azar azar dökün.

  • Bu aşamada ocağı mutlaka kapatın ve çok hızlı hareket edin.

  • Unun topaklaşmaması için tel çırpıcı kullanabilirsiniz.

  • Karıştırdıktan sonra ocağı yeniden açın.

  • Hasuda pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

  • Hasuda tatlısını ister biraz daha katı yapıp helva kıvamında, isterseniz de içerisine daha fazla pekmezli su koyarak kakaolu puding kıvamında sunabilirsiniz.

  • Son olarak tavada kızdırdığınız 1 kaşık tereyağını üzerine gezdirin.

  • Hasuda tatlısı servise hazır. Üzerini kırmızı frenk üzümü ve robotta çekilmiş fındıkla süsleyebilirsiniz.

  • Afiyet olsun.

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