Sadece filmlerde olur demeyin! Hem suda hem karada giden karavan: Departure One

Hem suda hem karada gidebilen amfibik bir araç olma özelliğini taşıyan Departure One, böylelikle gezi sırasındaki seçenekleri artırıyor.İç bölümünde, mikrodalga fırını, ocağı, lavabosu ve buzdolabıyla eksiksiz bir mutfak, bir tuvalet ve duşu bulunuyor.

Dört kişinin konaklayabildiği Departure One, tamamen kendi kendine yetebilir bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca aracın su ve elektrik sistemleri iki kişinin iki gün boyunca kesintisiz bir şekilde seyahat edebilmesine olanak veriyor. Dokuz metre uzunluğa, iki metre genişliğe sahip gövdesi deniz suyuna dayanıklı bir materyalden üretilmiş olan Departure One’ın üst katında ise keyifli mi keyifli bir güneşlenme terası yer alıyor.

Karavan ve tekne hibridi olan ve birçok yeteneğe sahip olan bu ilginç araç, glamping deneyimini çok farklı bir boyuta taşıyor. İşte o mucize karavan...

