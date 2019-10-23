Mynet Trend

Sadece filmlerde olur demeyin! Hem suda hem karada giden karavan: Departure One

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Doğayla iç içe kamp yapma keyfi Alman Caravanboat firmasının tasarladığı çok özel bir araçla ikiye katlanıyor. İşte hem karada hem de denizde gidebilen o karavan ve özellikleri...

Hem suda hem karada gidebilen amfibik bir araç olma özelliğini taşıyan Departure One, böylelikle gezi sırasındaki seçenekleri artırıyor.İç bölümünde, mikrodalga fırını, ocağı, lavabosu ve buzdolabıyla eksiksiz bir mutfak, bir tuvalet ve duşu bulunuyor.

Dört kişinin konaklayabildiği Departure One, tamamen kendi kendine yetebilir bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca aracın su ve elektrik sistemleri iki kişinin iki gün boyunca kesintisiz bir şekilde seyahat edebilmesine olanak veriyor. Dokuz metre uzunluğa, iki metre genişliğe sahip gövdesi deniz suyuna dayanıklı bir materyalden üretilmiş olan Departure One’ın üst katında ise keyifli mi keyifli bir güneşlenme terası yer alıyor.

Karavan ve tekne hibridi olan ve birçok yeteneğe sahip olan bu ilginç araç, glamping deneyimini çok farklı bir boyuta taşıyor. İşte o mucize karavan...

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Malezya'da fare yiyen şebekler bulunduMalezya'da fare yiyen şebekler bulundu
Çıkan yangında büyükannelerini değil o malzemeleri kurtardılar!Çıkan yangında büyükannelerini değil o malzemeleri kurtardılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karavan karavanla seyahat denizde ve karada giden karavan doğa tatili

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Çay ocağına verdiği isim büyük ilgi görüyor

Çay ocağına verdiği isim büyük ilgi görüyor

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malezya'da fare yiyen şebekler bulundu

Malezya'da fare yiyen şebekler bulundu

Çıkan yangında büyükannelerini değil o malzemeleri kurtardılar!

Çıkan yangında büyükannelerini değil o malzemeleri kurtardılar!

Nişanlısının naaşıyla evlendi!

Nişanlısının naaşıyla evlendi! Bir hafta boyunca da...

Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 2 buçuk ton marihuana ele geçirildi

Dev operasyon: 2 buçuk ton ele geçirildi

Neriman Köksal'ı ölümünü 20. yılında anıyoruz. Neriman Köksal kimdir? Neriman Köksal ne zaman ve neden hayatını kaybetti? İşte Neriman Köksal filmleri

Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si: Neriman Köksal kimdir?

Sevgilisinin gizli cep telefonu buldu sonrası dehşet!

Sevgilisinin gizli telefonunu buldu içindekileri görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.