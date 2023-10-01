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Sadece Oğulcan ve Çağlar Ökten'i takip ediyordu! Safiye Soyman'ı silen Seda Sayan Instagram'da bakın kimi takibe aldı

01.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan akın dostu Safiye Soyman da dahil olmak üzere tüm arkadaşlarını takipten çıkmıştı. Yalnızca oğlu Oğulcan Engin ile eşi Çağlar Ökten'i takip eden ünlü şarkıcı bir ismi daha takibe aldı.

Yaptırdığı estetik operasyonlar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan yeniden gündem oldu. Bir süre önce sosyal medya uzmanının aldığı karar doğrultusunda Oğulcan Engin ile Çağlar Ökten dışında herkesi takipten çıkan ünlü şarkıcı listeye bir kişiyi daha dahil etti.

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ÇAĞLAR ÖKTEN'İN OĞLU ARTUR'U TAKİBE ALDI

Seda Sayan Instagram hesabında eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'u takibe aldı.

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Ünlü ismin bu davranışı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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NE OLMUŞTU?

Instagram hesabında Çağlar Ökten ile Oğulcan Engin dışında herkesi takipten çıkan ünlü şarkıcının bu tavrı çok konuşulmuştu.

Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı dahi takipten çıkan Sayan'ın neden böyle yaptığı merak konusu olurken ünlü şarkıcı yöneltilen bir soru üzerine açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

"Özellikle Safiye'yi çıkartmadım bizim aramıza nifak tohumu sokmayın. Takipçilerimi ben değil, yeni sosyal medyacım çıkardı. 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum, böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle yaptı" ifadesini kullanan Seda Sayan'a Safiye Soyman'dan da yanıt gelmişti.

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Safiye Soyman konuya dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Seda benim bacım. Her gün üç kez görüntülü konuşuyoruz. Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. 'Memnun musunuz?' derseniz, hiç memnun değilim. Çıkardığı için tabii ki üzüldük"

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Oğulcan Engin Safiye Soyman Seda Sayan Çağlar Ökten ünlü şarkıcı

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