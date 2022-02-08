Sadece tadıyla değil, görüntüsüyle de akıllara kazınacak! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek 3 farklı börek tarifi

Kahvaltı masalarının başrol oyuncusu börek çeşitleri, her öğünde tercih edilebilen iştah açıcı bir hamur işi. İçine sevdiğiniz malzemeleri koyarak hazırlayabileceğiniz 3 farklı börek tarifiyle sofranıza güzellik katmak istiyoruz. İşte, o birbirinden lezzetli tarifler...
MALZEMELER
3 yufka
3 yumurta
1 çay bardağı süt
1 küçük şişe sade soda
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı parmesan rendesi
1 su bardağı kendi suyunda hafifçe haşlanmış ve doğranmış ıspanak yaprağı
YAPILIŞI
Süt, sıvı yağ ve yumurtaları bir kasede çırpın.
Tepsiye tek tek yufkaları serin ve aralarına önce bu karışımdan sürün, sonra da iç malzemelerinden eşit şekilde serpiştirin.
Tepsinin en üstüne kalan karışımı gezdirdikten sonra kare dilimler halinde böreği kesin.
Üzerine sodayı yavaşça gezdirin. (Soda, su böreği görünümü verir.)
Akşamdan buzdolabına koyun.
Kahvaltıda pişirin.
MALZEMELER
Yukarıdaki tarifte kullandığımız yufka ve karışım malzemelerini kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Yufkayı yayın.
Üzerine karışımdan bolca gezdirin.
İki taraftan uçları birbirine değecek biçimde ortaya doğru kapatın.
Uzun dikdörtgeni yatay olarak 4 eşit parçaya ayırın.
Her birinin ucuna iç harcınızdan bir kaşık bırakın ve muska şeklinde bir ters bir düz yatırarak sarın, uçta kalan kısmı içine kıvırın.
3 yufkayı da bu şekilde hazırlayın.
MALZEMELER
İlk tarifteki malzemeleri soda hariç kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Yufkaları aralarına karışımdan bolca sürerek üst üste dizin.
Son yufkanın üzerine de sıvı karışımdan gezdirin.
Yufkaları yarım saat dinlendirin.
Yufkaların kenarlarını ortaya doğru katlayarak dikdörtgen bir şekil oluşturun.
Dikey olarak 4 parçaya kesin.
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