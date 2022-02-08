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Sadece tadıyla değil, görüntüsüyle de akıllara kazınacak! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek 3 farklı börek tarifi

08.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğumuz klasik börek çeşitlerini severek tüketiyoruz ama görüntüsüyle kendine hayran bırakan börek tariflerini de merak etmiyor değiliz. Lezzetli olması bir yana çıtır çıtır, nar gibi kızarmış börekler gibisi yok tabii ki. Biz de görüntüsüyle mest eden börek tariflerini sizler için yazdık.

Sadece tadıyla değil, görüntüsüyle de akıllara kazınacak! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek 3 farklı börek tarifi

Kahvaltı masalarının başrol oyuncusu börek çeşitleri, her öğünde tercih edilebilen iştah açıcı bir hamur işi. İçine sevdiğiniz malzemeleri koyarak hazırlayabileceğiniz 3 farklı börek tarifiyle sofranıza güzellik katmak istiyoruz. İşte, o birbirinden lezzetli tarifler...

ISPANAKLI PARMESANLI TEPSİ BÖREĞİ

MALZEMELER

  • 3 yufka

  • 3 yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 küçük şişe sade soda

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı parmesan rendesi

  • 1 su bardağı kendi suyunda hafifçe haşlanmış ve doğranmış ıspanak yaprağı

  • Ispanak için biraz tuz

YAPILIŞI

  • Süt, sıvı yağ ve yumurtaları bir kasede çırpın.

  • Tepsiye tek tek yufkaları serin ve aralarına önce bu karışımdan sürün, sonra da iç malzemelerinden eşit şekilde serpiştirin.

  • Tepsinin en üstüne kalan karışımı gezdirdikten sonra kare dilimler halinde böreği kesin.

  • Üzerine sodayı yavaşça gezdirin. (Soda, su böreği görünümü verir.)

  • Akşamdan buzdolabına koyun.

  • Kahvaltıda pişirin.

  • Dilimlediğiniz böreğin tüm katlarında görünen ıspanağın yeşili ve peynirin yumuşak kıvamı herkesin kalbini kazanacak.

MEKİK BÖREK

MALZEMELER

  • Yukarıdaki tarifte kullandığımız yufka ve karışım malzemelerini kullanabilirsiniz.

  • İç harcı için malzemeleri kendiniz seçebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Yufkayı yayın.

  • Üzerine karışımdan bolca gezdirin.

  • İki taraftan uçları birbirine değecek biçimde ortaya doğru kapatın.

  • Uzun dikdörtgeni yatay olarak 4 eşit parçaya ayırın.

  • Her birinin ucuna iç harcınızdan bir kaşık bırakın ve muska şeklinde bir ters bir düz yatırarak sarın, uçta kalan kısmı içine kıvırın.

  • 3 yufkayı da bu şekilde hazırlayın.

  • Üzerlerine karışımdan sürerek fırında pişirin.

PİDE BÖREK

MALZEMELER

  • İlk tarifteki malzemeleri soda hariç kullanabilirsiniz.

  • İç harcını kıymalı, sucuklu, kaşarlı gibi hangi pideyi seviyorsanız ona göre hazırlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Yufkaları aralarına karışımdan bolca sürerek üst üste dizin.

  • Son yufkanın üzerine de sıvı karışımdan gezdirin.

  • Yufkaları yarım saat dinlendirin.

  • Yufkaların kenarlarını ortaya doğru katlayarak dikdörtgen bir şekil oluşturun.

  • Dikey olarak 4 parçaya kesin.

  • Her parçanın ortasına iç harcı bolca koyun, ortaları açık olacak şekilde iki başından birleştirin ve fırında pişirin.


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