Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sadece yardım etmek istemişti! Sekiz kez ölümden dönen kadın şimdi ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sadece yardım etmek istemişti! Sekiz kez ölümden dönen kadın şimdi ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

31.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den Jade Harle isimli bir kadın, bir yabancıyı boğulmaktan kurtarırken koluna küçücük bir çizik aldı. Kazanın ardından yaranın büyümesi ve korkunç açık yaralara dönüşmesinin ardından sürekli acı içinde kalan ve ölümden dönen genç anne, şimdi doktorlara kolunu kesmeleri için yalvardığını söyledi.

Sadece yardım etmek istemişti! Sekiz kez ölümden dönen kadın şimdi ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

İngiltere'nin Gillingham eyaletinden 32 yaşındaki Jade Harle, bundan 4 yıl önce kayıkla gezinirken, suda boğulmak üzere olan birini gördü ve yardımına koştu. Olay esnasında suda koluna ufak bir çizik alan kadın, önlem için hastaneye gitti ve birkaç antibiyotik alıp tetanoz aşısı oldu.

4 LİTRE KAN KAYBETTİ

Harle, zaman sonra çiziğin iyileştiğini düşündü, ancak oluşan enfeksiyon birkaç hafta içinde parmaklarına kadar yayıldı ve büyük siyah katı yaralar geliştirmeye başladı. Olaydan 6 hafta sonra, annesiyle konuşurken aniden kendini çok hasta hissettiğini söyledi ve baygınlık geçirdi. Jade, herhangi bir kanaması olmamasına rağmen, tam 4 litre kan kaybetmişti.

'KAŞIKLA İÇİ ÇIKARILMIŞ GİBİ'

KOLAMPUT

Hastaneye ulaştıktan birkaç saat sonra sepsis geçirdiğini ve kolunu kesmeleri gerektiğini söylediler. Jade biraz beklemeyi ve durumla savaşmayı denemek istediğini söyledi. Doktorlar kolundaki enfeksiyonu temizledi ama kolunun sanki biri içini kaşıkla çıkarmaya çalışmış gibi göründüğünü söyledi.

HASTALIK KENDİ VÜCUDUNA SALDIRIYOR

Jade'e ayrıca vücudunda ağrılı ülserler geliştirdiği anlamına gelen ve nadir bir bağışıklık durumu olan Pyoderma gangrenozum teşhisi kondu. Hastalık kendi vücuduna saldırdığı için kadavralardan yapılan doku nakillerinin yanı sıra, kendi vücudundan yapılan nakiller de işe yaramadı.

8 KERE SEPSİS GEÇİRDİ

KOLLL

2018 yazında aldığı küçük çizikten bu yana, Jade sekiz kez sepsis geçirip hastaneye kaldırıldı. Her seferinde enfeksiyon, vücudunu mahvettiği için hala yaşam mücadelesi veriyor. Çaresiz bir şekilde kolunun kesilmesini dileyen kadın, sepsis geçirirken amputasyon mümkün olmadığı, amputasyon gerçekleşmezse de enfeksiyon onu öldüreceği için kısır bir döngü içinde kalmış durumda.

PROTEZ HAYALİ İÇİN

Jade, şimdi ampütasyon için özel olarak ödeme yapabilmek için bir bağış toplama sayfası başlattı. Bu parayı öncelikle vücudunun kendisine saldırmasını durdurmak için bağışıklık sistemini yavaşlatmak için kullanacak. Ama ameliyat devlet hastanesi tarafından yapılabilirse bu bağışı, çok sevdiği flütünü çalmaya devam edebilmesi ve 12 yaşındaki oğluna yeniden annelik edebilmesi için hareket eden parmaklar sağlayan bir protez kol edinmek için harcayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Bir de o anları paylaştılarMezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Bir de o anları paylaştılar
Sadece yüzde 1’lik kesim görebiliyorSadece yüzde 1’lik kesim görebiliyor
“Haftalarca kör oldum, mavi gözyaşı döktüm”“Haftalarca kör oldum, mavi gözyaşı döktüm”
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç intikam planı için 5 tecavüzcü tuttu!

Korkunç intikam planı için 5 tecavüzcü tuttu!

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Tam yemeye karar verdiğiniz an fark edersiniz! Kurtulmak çok basit

Tam yemeye karar verdiğiniz an fark edersiniz! Kurtulmak çok basit

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.