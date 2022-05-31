Sadece yardım etmek istemişti! Sekiz kez ölümden dönen kadın şimdi ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

İngiltere'nin Gillingham eyaletinden 32 yaşındaki Jade Harle, bundan 4 yıl önce kayıkla gezinirken, suda boğulmak üzere olan birini gördü ve yardımına koştu. Olay esnasında suda koluna ufak bir çizik alan kadın, önlem için hastaneye gitti ve birkaç antibiyotik alıp tetanoz aşısı oldu.

4 LİTRE KAN KAYBETTİ

Harle, zaman sonra çiziğin iyileştiğini düşündü, ancak oluşan enfeksiyon birkaç hafta içinde parmaklarına kadar yayıldı ve büyük siyah katı yaralar geliştirmeye başladı. Olaydan 6 hafta sonra, annesiyle konuşurken aniden kendini çok hasta hissettiğini söyledi ve baygınlık geçirdi. Jade, herhangi bir kanaması olmamasına rağmen, tam 4 litre kan kaybetmişti.

'KAŞIKLA İÇİ ÇIKARILMIŞ GİBİ'

Hastaneye ulaştıktan birkaç saat sonra sepsis geçirdiğini ve kolunu kesmeleri gerektiğini söylediler. Jade biraz beklemeyi ve durumla savaşmayı denemek istediğini söyledi. Doktorlar kolundaki enfeksiyonu temizledi ama kolunun sanki biri içini kaşıkla çıkarmaya çalışmış gibi göründüğünü söyledi.

HASTALIK KENDİ VÜCUDUNA SALDIRIYOR

Jade'e ayrıca vücudunda ağrılı ülserler geliştirdiği anlamına gelen ve nadir bir bağışıklık durumu olan Pyoderma gangrenozum teşhisi kondu. Hastalık kendi vücuduna saldırdığı için kadavralardan yapılan doku nakillerinin yanı sıra, kendi vücudundan yapılan nakiller de işe yaramadı.

8 KERE SEPSİS GEÇİRDİ

2018 yazında aldığı küçük çizikten bu yana, Jade sekiz kez sepsis geçirip hastaneye kaldırıldı. Her seferinde enfeksiyon, vücudunu mahvettiği için hala yaşam mücadelesi veriyor. Çaresiz bir şekilde kolunun kesilmesini dileyen kadın, sepsis geçirirken amputasyon mümkün olmadığı, amputasyon gerçekleşmezse de enfeksiyon onu öldüreceği için kısır bir döngü içinde kalmış durumda.

PROTEZ HAYALİ İÇİN

Jade, şimdi ampütasyon için özel olarak ödeme yapabilmek için bir bağış toplama sayfası başlattı. Bu parayı öncelikle vücudunun kendisine saldırmasını durdurmak için bağışıklık sistemini yavaşlatmak için kullanacak. Ama ameliyat devlet hastanesi tarafından yapılabilirse bu bağışı, çok sevdiği flütünü çalmaya devam edebilmesi ve 12 yaşındaki oğluna yeniden annelik edebilmesi için hareket eden parmaklar sağlayan bir protez kol edinmek için harcayacak.



