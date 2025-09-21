SPOR

Sadettin Saran'a TFF ve Kulüpler Birliği'nden tebrik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı tebrik etti.

Emre Şen

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran’ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ DE TEBRİK ETTİ

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı tebrik etti.

Kulüpler Birliği’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve Yönetim Kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y.Koç’a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.

