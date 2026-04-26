Sadettin Saran'dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi taraftara büyük sürpriz! Deplasman tribünündeki tüm sarı-lacivertlilere çubuklu forma hediye edildi.

Sadettin Saran'dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz
Burak Kavuncu

Galatasaray ile oynanacak dev derbi öncesinde sarı-lacivertli yönetimden taraftarına tarihi bir jest geldi. Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Rams Park deplasmanına gidecek tüm Fenerbahçe taraftarlarına, kulüp tarafından çubuklu forma hediye edildi.

DERBİ ÖNCESİ SARI-LACİVERT JEST! KADIKÖY YÖNETİMİNDEN DEPLASMAN TRİBÜNÜNE ÇUBUKLU FORMA!

Sadettin Saran dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz 1

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, sarı-lacivertli kulüp deplasman tribününü adeta kenetledi. Yönetim, Rams Park'ta takımlarını destekleyecek olan tüm taraftarlara, kulübün sembolü olan çubuklu forma dağıtarak dev derbi öncesi motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

RAMS PARK'TA ÇUBUKLU ŞOV

Sadettin Saran dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz 2

Biletleri günler öncesinden tükenen ve Fenerbahçe taraftarına ayrılan deplasman tribünü, bu jestle birlikte maç saatinde sarı-lacivert renklere bürünecek. Kulüp yetkilileri tarafından stadyum girişinde veya belirlenen noktalarda taraftarlara takdim edilen formalar, derbi atmosferini şimdiden ateşe verdi.

ANLAMLI MESAJ: "SEN TRİBÜNDE, FORMA SAHADA"

Sadettin Saran dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz 3

Dağıtılan formaların yanında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran imzalı anlamlı bir mesaj da yer aldı. Mesajda, tribün desteğinin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza... Hep birlikte kazanacağız!"

BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ

Sadettin Saran dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz 4

Bu hareket, Fenerbahçe camiasında büyük takdir toplarken, derbi öncesi birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, şanlı Çubuklu formalarıyla Rams Park'ta takımlarına 90 dakika boyunca destek vererek şampiyonluk yolunda kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor.

BİR İLK OLARAK TARİHE GEÇİYOR...

Sadettin Saran dan bir ilk! Galatasaray derbisi öncesi sürpriz 5

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın derbi öncesi taraftara yaptığı bu jest tarihte bir ilk olarak da kayıtlara geçti. Derbi öncesi deplasman tribününe giden tüm taraftarlarına forma hediye eden Saran, taraftarın gönlünü çalmayı da başardı.

