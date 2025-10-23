SPOR

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe camiasına genel çağrı! "Bu yetki verilmezse..."

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumartesi günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi kongre üyelerine seslendi.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe camiasına genel çağrı! "Bu yetki verilmezse..."
Emre Şen

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Kongre Üyelerimiz, 25 Ekim Cumartesi günü, kulübümüzün geleceği açısından son derece kritik bir genel kurulda bir araya geleceğiz. Bu toplantı öncesinde, sizlerle birkaç önemli hususu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Olağanüstü Genel Kurulda oylayacağımız gündem maddeleri, yalnızca bugünü değil, Fenerbahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. 20-21 Eylül’de onaylanmayan yetki maddelerini, camiamızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınırlarını netleştirerek yeniden tanımladık."

"EĞER BU YETKİLER ONAYLANMAZSA..."

"Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir tereddüde yer bırakmadan; hangi adımın, hangi amaçla atılacağını açıkça ortaya koyuyoruz. Bu yaklaşım, bir yönetim anlayışının değil, Fenerbahçe’nin ortak geleceğinin güvencesidir. Eğer bu yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek, yeni projeleri başlatmak bir yana; mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz. Oysa bu adımlar, kulübümüzün yüksek borç yükü altında nefes almasını, kaynaklarını daha verimli yönetmesini ve gelecekte yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte hangi yetkilerin neyi kapsadığını ve neden talep edildiğini açık bir şekilde aktarmak istedik. Bu amaçla, hazırladığımız bilgilendirme videosunda maddelerin detaylarını ve kapsamlarını anlattık. Camiamız, Fenerbahçe TV ve kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu videoya ulaşarak sürece dair tüm detayları öğrenebilecek."

"TÜM BU ÇABAMIZIN TEK BİR AMACI VAR"

Tüm bu çabamızın tek bir amacı var: Fenerbahçemizi ortak bir anlayışla, doğru bilgi ve doğru zeminde birleştirmek. Hep söylediğim gibi; Fenerbahçe’nin en büyük sorunu fikirlerin farklı olması değil, bu farklılıkların ayrışmaya dönüşmesidir. Bugün konuştuğumuz konu, bir isme, bir döneme ya da bir yönetime bağlılık meselesi değildir. Kim hangi görüşte olursa olsun, bugün hepimizin ortak paydası Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bu kulübün menfaatleri, hepimizin üzerinde ve önündedir. Biliyorum, kongre üyelerimiz için de hiç kolay değil. Camia olarak son bir yılda iki kez sandığa gittik, şimdi yeniden bir araya geliyoruz. Ama bu büyük camianın gücü de; yılmadan, yorulmadan geleceğine sahip çıkabilmesinde gizli. Biz de bu sorumluluğun farkındayız. Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Kulübümüzün geleceğine dair atılan her adım şeffaf, hesap verebilir ve camiamızın gözü önünde olacak. O yüzden tüm kongre üyelerimizi 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki genel kurula davet ediyorum. Gelin, bu kararı birlikte alalım. Gelin, Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım. İnanıyorum ki o gün, Fenerbahçemiz için en doğru kararı birlikte vereceğiz. Tüm kongre üyelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

