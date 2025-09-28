SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran'dan galibiyet sonrası açıklama! "Göreceksiniz!"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Saran, “Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Nene'yi gördünüz. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz." dedi.

Sadettin Saran'dan galibiyet sonrası açıklama! "Göreceksiniz!"
Emre Şen

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TEKMEYE KAFA SOKAN BİR TAKIM GÖRECEKSİNİZ"

Sadettin Saran dan galibiyet sonrası açıklama! "Göreceksiniz!" 1

"Ben maçlardan sonra konuşan başkanlardan olmayacağım ama ilk maç diye konuşacağım. Seçimde dedik ki tekmeye kafa vuran bir takım göreceksiniz. Bugün Nene’yi gördünüz, motivasyon farkını gördünüz. Bu takımda sevgi, özgüven artacak."

"HER ZAMAN DAHA İYİ BİR TAKIM GÖRECEĞİZ"

Sadettin Saran dan galibiyet sonrası açıklama! "Göreceksiniz!" 2

"Bu takımda sevgi, özgüven artacak. Taraftarlarımızla birlikte kenetlenemezsek, şampiyon olamayız. Her zaman daha iyi bir takım göreceğiz. Oyuncularla görüşüyorum, konuşuyorum. Kaybetseniz bile eğer bütün eforunuzu harcarsanız, tekmeye kafayla girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yokunuzu verin dedim, bugün de farkı gördük."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 0
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak"Fenerbahçe'de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak"
Fenerbahçe'de Szymanski bu sezon siftah yaptı!Fenerbahçe'de Szymanski bu sezon siftah yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.