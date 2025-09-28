Sadettin Saran'dan galibiyet sonrası açıklama! "Göreceksiniz!"

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TEKMEYE KAFA SOKAN BİR TAKIM GÖRECEKSİNİZ"

"Ben maçlardan sonra konuşan başkanlardan olmayacağım ama ilk maç diye konuşacağım. Seçimde dedik ki tekmeye kafa vuran bir takım göreceksiniz. Bugün Nene’yi gördünüz, motivasyon farkını gördünüz. Bu takımda sevgi, özgüven artacak."

"HER ZAMAN DAHA İYİ BİR TAKIM GÖRECEĞİZ"

"Bu takımda sevgi, özgüven artacak. Taraftarlarımızla birlikte kenetlenemezsek, şampiyon olamayız. Her zaman daha iyi bir takım göreceğiz. Oyuncularla görüşüyorum, konuşuyorum. Kaybetseniz bile eğer bütün eforunuzu harcarsanız, tekmeye kafayla girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yokunuzu verin dedim, bugün de farkı gördük."