Sadettin Saran'dan ilk açıklama! "Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim"

Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Saran, "Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim" dedi.

"SUÇ İŞLEDİM Mİ? HAYIR"

Fenerbahçe maçı sonrası açıklama yapan Saran şunları ifade etti:

"En iyi insan mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim. Şampiyon olana kadar durmadan çalışacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Çok güzel ekip ve takımımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka çaremiz yok. "