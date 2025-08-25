SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkan Sadettin Saran ve ekibi adaylık için gerekli olan 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu’na teslim ederek Başkan adaylığını resmileştirdi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti
Berker İşleyen

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.”

“Söz Fenerbahçe” anlayışı, camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdürecek olan Sadettin Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için de yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çınar Serdaroğlu Uluslararası Yarışta Zirveye ÇıktıÇınar Serdaroğlu Uluslararası Yarışta Zirveye Çıktı
Günay Güvenç'ten rekor seri! Günay Güvenç'ten rekor seri!
Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Günay Güvenç'ten rekor seri!

Günay Güvenç'ten rekor seri!

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

Maçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay oldu

Maçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.