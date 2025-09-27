SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran gözünün yaşına bakmadı! Göreve geleli 2 hafta olmuştu... Gökhan Gönül de gönderiliyor

Fenerbahçe’de Sadettin Saran yönetimi, Samandıra’da teknik ekipte değişikliklere gidiyor. Devin Özek’in ardından yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile de yolların ayrılmasına karar verildi. Domenico Tedesco’nun göreve başlamasıyla ekibe katılan Gönül’ün ayrılığı, yönetimin futbol yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. İşte detaylar...

Sadettin Saran gözünün yaşına bakmadı! Göreve geleli 2 hafta olmuştu... Gökhan Gönül de gönderiliyor
Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra’da önemli bir yapılanmaya gidiyor. Yönetim, futbol yapılanmasında değişiklik kararı alırken, teknik ekipte de ayrılıklar gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun yanı sıra kulüp, idari kadroda görev yapan Devin Özek ile yollarını ayırma kararı aldı. Bununla birlikte, yardımcı antrenör kadrosunda da değişim planlanıyor.

GÖKHAN GÖNÜL'E VEDA

Sadettin Saran gözünün yaşına bakmadı! Göreve geleli 2 hafta olmuştu... Gökhan Gönül de gönderiliyor 1

Sarı-lacivertli yönetim, uzun yıllar futbolculuk kariyetiyle kulübe hizmet eden ve son dönemde Domenico Tedesco’nun ekibinde yer alan Gökhan Gönül ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

GELELİ 2 HAFTA OLMUŞTU

Sadettin Saran gözünün yaşına bakmadı! Göreve geleli 2 hafta olmuştu... Gökhan Gönül de gönderiliyor 2

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, yönetim sadece 2 hafta önce göreve getirilen Gökhan Gönül ile resmi olarak yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetiminin bu adımları, Samandıra’da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Teknik heyette yapılacak değişikliklerin ardından, kulübün futbol yapılanmasının daha farklı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

İlerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılması ve yeni isimlerin teknik kadroya dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece Fenerbahçe, Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimle birlikte saha içi ve dışında köklü bir dönüşüm sürecine adım atmış olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Potada İzmir derbisiPotada İzmir derbisi
Emre Belözoğlu için resmi Fenerbahçe açıklaması! Emre Belözoğlu için resmi Fenerbahçe açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Gönül son dakika ayrılık fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.