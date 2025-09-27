Sadettin Saran gözünün yaşına bakmadı! Göreve geleli 2 hafta olmuştu... Gökhan Gönül de gönderiliyor

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra’da önemli bir yapılanmaya gidiyor. Yönetim, futbol yapılanmasında değişiklik kararı alırken, teknik ekipte de ayrılıklar gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun yanı sıra kulüp, idari kadroda görev yapan Devin Özek ile yollarını ayırma kararı aldı. Bununla birlikte, yardımcı antrenör kadrosunda da değişim planlanıyor.

GÖKHAN GÖNÜL'E VEDA

Sarı-lacivertli yönetim, uzun yıllar futbolculuk kariyetiyle kulübe hizmet eden ve son dönemde Domenico Tedesco’nun ekibinde yer alan Gökhan Gönül ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

GELELİ 2 HAFTA OLMUŞTU

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, yönetim sadece 2 hafta önce göreve getirilen Gökhan Gönül ile resmi olarak yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetiminin bu adımları, Samandıra’da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Teknik heyette yapılacak değişikliklerin ardından, kulübün futbol yapılanmasının daha farklı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

İlerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılması ve yeni isimlerin teknik kadroya dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece Fenerbahçe, Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimle birlikte saha içi ve dışında köklü bir dönüşüm sürecine adım atmış olacak.