Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Sadettin Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edilirken, savcılık dün gece gözaltı kararı vermişti. Bugün görülecek dava öncesi adliyeye getirilmesi beklenen Saran'ın geleceği merak edilirken, polis büyük bir güvenlik önlemi aldı. İşte detaylar...

GENİŞ GÜVENLK ÖNLEMLERİ ALINDI!

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın kısa süre içerisinde adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Çağlayan Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önünü polis kalkanları ve TOMA’larla çevirdi.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI ADLİYE ÖNÜNDE!

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; Fenerbahçe taraftarı sarı-lacivertli kulübün Başkanı Sadettin Saran'a destek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplandı. Elinde bayraklar ve atkılarla yürüyüş yapan taraftarlar bestelerle Saran'a destek olmaya başladılar.

YÖNETİM KURULU DA GELDİ!

Gazeteci Dilek Yamantürk'ün haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Sarı-lacivertli yönetim davayı yerinden takip ederek Başkan Saran'a desteğini duyurdu.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TORUNOĞULLARI: "BİZ YÜCE TÜRK ADALETİNE İNANIYORUZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu dün gece olağanüstü toplantı yaptı. Topantının ardından açıklamalarda bulunan Erdal Torunoğulları, ''Taraftarlarımıza sesleniyoruz sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün hukuki olayları takip ediyoruz. Kesinlikle taraftarlarımıza sakin olun, rahat olun biz gerekli tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla da ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız. Bu nedenle taraftarlarımız lütfen sakin olun. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz, konuşuyoruz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimizde devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yine tekrarlıyorum. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da bunu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.