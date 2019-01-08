Sadık Çiftpınar: Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sadık Çiftpınar, "İki günlük bir süreç olmasına rağmen burada çalışanlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyetimiz öyle güzel kucak açtılar ki bana, sanki senelerdir bu camianın çatısı altındayım gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum" diye konuştu. Çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Sadık, "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim. 1999-2000 senesinde Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta, o dönemler Moshoeuler Moldovanlar falan vardı. İlk o maçta statta bulundum ve o sarı lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra çok daha büyülendim. Bütün hayatım sarı lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaylı idi. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da ben Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailecek Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı" dedi.

"ERSUN HOCAMIZ BU SÜREÇTE ÇOK HASSAS DAVRANDI"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Sadık, "Sağ olsun Ersun hocamız bu süreçte çok hassas davrandı. Onunla da bir telefon görüşmemiz oldu. Zaten Volkan hocamız, Recep hocamız milli takımlarda beraber çalıştığımız çok değerli, antrenörler. Ersun hoca da o dönemde A Milli Takım teknik direktörüydü. Alt kategorilerdeki kamplarımızı ziyaret ediyordu. Oradan birbirimizi az çok tanıyorduk" şeklinde konuştu. "YANAL, FENERBAHÇE'YE ÇOK FAYDALI OLACAKTIR"

Teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili düşüncelerini aktaran Sadık Çiftpınar şöyle konuştu: "Kendisinin teknik direktörlüğünü veya bu konudaki bilgisinin ne kadar üst düzey olduğunu tartışmak benim haddime değil. Zaten Fenerbahçe'de olsun, çalıştığı diğer kulüplerde olsun elde ettiği başarılar göz önünde. Çok saygı duyulacak bir teknik direktör. Bu konuda hiç yanılmadığımı da ilk çıktığım idmanda gördüm. Hakikaten takım arkadaşlarıma kendi aramızda konuştuğumuzda hocanın gelişiyle beraber takımın havasının ne kadar olumlu anlamda değiştiğini söylüyorlar. Bence Fenerbahçe'ye çok faydalı olacaktır. Bizler de onun isteklerini harfiyen yerine getirirsek ikinci yarı camiamız açısından çok güzel geçecektir. İlk yarı yapılan hatalar yapılmadan sezonu bitirip önümüzdeki sezona hazırlanmak istiyoruz."