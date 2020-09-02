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Sadık Çiftpınar, Erol Bulut'un gözüne giremedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Sadık Çiftpınar'ın performansından memnun olmadığı ve 27 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkarttığı öğrenildi.

Sadık Çiftpınar, Erol Bulut'un gözüne giremedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, elinde Serdar Aziz, Zanka, Sadık Çiftpınar ve yeni transfer Mauricio Lemos olmasına rağmen ısrarla bir stoper daha istiyor. Başarılı teknik adam özellikle Wolfsburg'lu Marcel Tisserand'ın alınmasını talep etti.

Bir stoper daha geldikten sonra eldekilerden biri yollanacak. Erol Bulut'un, Sadık'ın performansından memnun olmadığı ve gözden çıkarttığı öğrenildi.

Sdaık Çiftpınar'ın adı Göztepe ile anılıyordu. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Atınç, Titi ve Alpaslan üçlüsünün yanına bir takviye istemişti. (Akşam)

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