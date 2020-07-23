Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Kadroda en önemli noktalardan birisi ise savunma rotasyonu. Sarı lacivertli ekipte savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın geleceği için de yönetim ve sportif direktör pozisyonuna geçmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun güveninin tam olduğu öğrenildi.27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamasında kadroda düşünülüyor.
Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'dan iyi haber geldi.Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer aldı. Yönetim ve yeni sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Çiftpınar'a güvenlerinin tam olduğu söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı da belirtildi.
Sadık Çiftpınar'ın kendisine gelen teklifleri reddettiği, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek.
(İHA)
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