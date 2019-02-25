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Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.02.2019 23:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanılan ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan geri dönüşün "Sırrını" sarı-lacivertli futbolcu Sadık Çiftpınar anlattı.

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 3-3 beraber kaldığı maçta bir gol atan Sadık Çiftpınar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın devre arasında kendileri ile çok iyi bir konuşma yaptığını ifade eden Sadık, "İlk yarıda maça iyi başlamak istiyorduk ancak çok kötüydük, benim de hatam var 3. golde. Özür diliyorum. İkinci yarıda hocamız soyunma odasına bize çok güzel bir konuşma yaptı ve inanırsak başaracağımızı anlattı. Rakip taraftarın "Fenerbahçe kümeye" tezahüratları bizi ateşledi. Fenerbahçe ile bu kelimeler yan yana gelmez. İnşallah bu bir baş kaldırış olur ve ilerleyen haftalarda da galibiyetler alırız" dedi.

Fenerbahçe ile şaka olmayacağını ifade eden Sadık, "Kolay bir durum değil, tarihimizde ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz, bu inanılmaz bir durum anlatılmaz. Bir an önce bir sonraki maç gelsin de kazanalım diye bekliyoruz. Biz mücadelemizi vereceğiz ve son ana kadar savaşacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız" şeklinde konuştu.

HASAN ALİ KALDIRIM: MESAJ VERMEK İSTEDİM

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atan Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a attığı golü anlatan Hasan Ali Kaldırım, "Beşiktaş'a attığım gol güzel bir gol olmuş, Kadıköy'de oynanan maçta da kaleyi çok denedim. Bizim için çok önemli bir goldü. Golden sonra sol ayağım burada, ben buradayım mesajı vermek istedim" dedi.

Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Hasan Ali, "Maça iyi başladık, Beşiktaş bizi baskı altına aldı. İkinci yarıya daha iyi başladık, kendimize inandık ve iyi bir futbol oynadık. 3-3'ten sonra net pozisyonlarımız var, galibiyeti kaçıran taraf biziz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sadık neyi bjklileri kızıracakmış ki kendi ne bk ki iki goldede hatası var boş beleş muhabbet yapmasın kendine baksın önce hı hı
sadık yerine Serdar Aziz. sadık gevşek biri. çene de gevşek
Hiç bozmadan her maça Bu oyunla devam edin
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