SPOR

Sadık Çiftpınar: Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, verilen kararlara yönelik tartışmalara karşın, hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmediğini söyledi.

Sadık Çiftpınar: Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı, Antalya'da kamp yaparak geçiren sarı-siyahlı takımın başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, soruları yanıtladı. Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, adaletin sağlanmasına katkı verdiğini kaydeden Sadık, "Adaletin sağlanması açısından VAR'ın çok doğru bir sistem olduğuna, ilerleyen süreçlerde futbolumuza büyük şeyler katacağına inanıyorum" dedi.

VAR'dan zaman zaman aleyhlerine karar da çıkabildiğini anlatan Sadık, "Hakkaniyetli bir karar olduktan sonra bunda hiçbir beis yok. Bu sistemden çok memnunum. Tabii ki uygulama zaman geçtikçe daha da oturacaktır. Hakemlerimize de yardımcı oluyor. VAR'ın başındaki hakemler de insandır. Onların bakış açıları tabii ki farklı olabilir. Hiçbir şekilde hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

"HATALARDAN HERKES DERSİNİ ALACAK"
Sadık Çiftpınar, lige çok iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki yenilgilerden sonra duraklama dönemine girdiklerini dile getirdi.

Son 3 maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatan sarı-siyahlı oyuncu, bu tip müsabakaların da takıma katkı sağladığını belirterek, "Yaptığımız hatalardan herkes dersini alacak. Antalya'daki 10 günlük kamp süresince de iyi çalışıp, MKE Ankaragücü maçına hazır şekilde gideceğiz. Oradan galibiyetle dönerek, puanımızı 15 yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sezonu 43 puanla 10. sırada tamamladıklarını anımsatan Sadık, bu sene de kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatırken, "Aramıza katılan yeni arkadaşlar oldu. Geçen seneden takımda tutulan çok önemli, kaliteli futbolcular var. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu yıl 43 ve üzerinde puan toplayabilirsek, 'Sezon başarılı geçti.' diyebiliriz" şeklinde görüş belirtti.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!
Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurduAdem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadık Çiftpınar: Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum

Sadık Çiftpınar: Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum

Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!

Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Danijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyor

Danijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyor

Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Evkur Yeni Malatyaspor transfer dönemini hareketli geçirdi

Evkur Yeni Malatyaspor transfer dönemini hareketli geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.