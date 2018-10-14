Sadık Çiftpınar: Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı, Antalya'da kamp yaparak geçiren sarı-siyahlı takımın başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, soruları yanıtladı. Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, adaletin sağlanmasına katkı verdiğini kaydeden Sadık, "Adaletin sağlanması açısından VAR'ın çok doğru bir sistem olduğuna, ilerleyen süreçlerde futbolumuza büyük şeyler katacağına inanıyorum" dedi.

VAR'dan zaman zaman aleyhlerine karar da çıkabildiğini anlatan Sadık, "Hakkaniyetli bir karar olduktan sonra bunda hiçbir beis yok. Bu sistemden çok memnunum. Tabii ki uygulama zaman geçtikçe daha da oturacaktır. Hakemlerimize de yardımcı oluyor. VAR'ın başındaki hakemler de insandır. Onların bakış açıları tabii ki farklı olabilir. Hiçbir şekilde hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

"HATALARDAN HERKES DERSİNİ ALACAK"

Sadık Çiftpınar, lige çok iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki yenilgilerden sonra duraklama dönemine girdiklerini dile getirdi.